Omikron-Welle : Haseldorfer Schule und Holmer Kita unterschiedlich betroffen

Das Virus tritt nicht überall gleichstark auf: In der Grundschule Haseldorfer Marsch halten sich die Infektionszahlen in Grenzen. Die DRK Bewegungskita in Holm hingegen spricht von „ziemlich vielen Fällen“.

Haseldorf/Holm | Hohe Infektionszahlen zeigen es: Die Omikron-Welle ist im Kreis Pinneberg angekommen. Das sieht man auch daran, dass das Gesundheitsamt täglich neue Rekordmarken zu vermelden hat. Und die Zahlen wachsen weiter rasant an. Laut RKI ist hat sich die Inzidenz im Kreis Pinneberg im Vergleich zur vergangenen Woche um 31,1 Prozent gesteigert. Weiterlesen:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.