Polizei bittet um Mithilfe : 28-jähriger Timo T. aus Wedel wird seit drei Tagen vermisst

Timo T. (28) aus Wedel ist seit Freitag (13. August) verschwunden. Nach Hinweisen der Polizei könnte er sich Richtung Graf-Luckner-Haus begeben haben.

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

16. August 2021, 16:00 Uhr

Wedel | Seit Freitag (13. August) wird der 28-jährige Timo T. aus Wedel vermisst.



Polizeidirektion Bad Segeberg

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließ der Vermisste seine Wohnung in Wedel mit unbekanntem Ziel. Er könnte sich aber vorliegenden Hinweisen zufolge in Richtung Graf-Luckner-Haus aufgemacht haben, so Sandra Firsching von der Polizeidirektion Bad Segeberg.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Wedelers machen?

Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht zum Auffinden des Mannes führten, wenden sich die Beamten jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Wedelers machen?

Kräftige Statur und längeres, dunkles Haar

Timo T. ist zirka 175 cm groß und von kräftiger Statur. Er trägt längeres, dunkles Haar, einen Vollbart und hat blaue Augen. Was er zum Zeitpunkt seines Verschwindens für Kleidung getragen hat, kann die Polizei nicht sagen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Telefonnummer (04101) 2020 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.