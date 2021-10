Neuwahlen steht an : Jugendbeirat in Wedel: Wie die Lokal-Politik beeinflusst wird

Die überaus erfolgreiche Wahlperiode geht zu Ende – jetzt werden neue Kandidaten für Wedels 7. Jugendbeirat gesucht. Wer politisch mitmischen will, kann sich noch bis zum 15. Oktober anmelden.

Wedel | Vivian Müller war laut Eigenaussage eigentlich gar nicht so an Politik interessiert, als sie vor Jahren in den Wedeler Jugendbeirat gewählt wurde. Aber sie hat Blut geleckt. Wie es im Rathaus so läuft, das fand die amtierende Vorsitzende dann doch sehr spannend. Nicht nur der Blick hinter die Kulissen sei aufschlussreich, sagt sie zum Ende der Wahlper...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.