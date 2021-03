Feuerwehr : Björn-Alexander Albert zum neuen Wehrführer in Hetlingen gewählt

Der Stellvertreter des 42-Jährigen ist Thomas Sparr.

Hetlingen | Die Freiwillige Feuerwehr Hetlingen hat eine neue Wehrführung: Neue Mann an der Spitze ist Björn-Alexander Albert. Der 42-jährige Berufsfeuerwehrmann ist erst 2018 in die Marschgemeinde gezogen und war zuvor 20 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr Wedel aktiv. Albert beerbt Oliver Schönfeldt, der nach sechs Jahren im Amt nicht erneut kandidiert hatte. ...

