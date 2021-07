Neustart : Wieder Trubel in der DRK-Begegnungsstätte in Wedel

Ob Boule, Klönschnack in Englisch oder Skat: Viele Angebote für Senioren haben den Betrieb wieder aufgenommen. Für das beliebte Montagsseminar gibt es allerdings noch kein neues Programm.

Wedel | DRK-Vizevorsitzende Claudia Bakan freut sich, dass wieder Leben in die Begegnungsstätte an der Rudolf-Höckner-Straße in Wedel eingezogen ist. „Für die meisten Gruppen läuft der Betrieb wieder an“, berichtet sie. Viele der Kurse für Senioren laufen bereits wieder. Bei nur wenigen Angeboten zögern die Verantwortlichen noch, ob und wann sie an den Start ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.