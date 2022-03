Seniorenbüro mit neuem Angebot : Frühstücken in Wedel: Erster Termin mit Batavia-Käpt'n Hannes Grabau

Einmal im Monat lädt Marcel Bauermeister in die Kantine des Rathauses zum gemeinsamen Start in den Tag ein. Bei der Premiere der neuen Veranstaltungsreihe am 31. März gibt's Geschichten von Batavia-Käpt'n Hannes Grabau.

Wedel | Für Seniorenbüro-Leiter Marcel Bauermeister ist noch Luft nach oben beim Angebot für Wedels Generation 60plus. Gerade nach der langen Corona-Zeit mit Lockdown und vielen Beschränkungen sei es wichtig, Menschen wieder zusammenzubringen. Das Gefühl der Isolation und Einsamkeit sei in den vergangenen zwei Jahren angewachsen, stellt Bauermeister klar. Mit...

