Neuer Termin in Wedel : Impfen im Container: Johann-Rist-Gymnasium wird zur Impfstation

Zwei Impfteams stehen am 19. Februar für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen bereit. Zudem können Familien ihre Kinder ab fünf Jahren impfen lassen.

Wedel | Die Impftermine in Wedel und der Region häufen sich. Aber das ist auch gut so, denn noch immer sind nicht genug Menschen in Deutschland gegen das Corona-Virus geimpft – jedenfalls ist die so genannte Herdenimmunität noch nicht erreicht. Nach wie vor gilt es, die bisher Ungeimpften durch offene und niedrigschwellige Angebote zum Umdenken zu motivieren....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.