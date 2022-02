Neuer Service : App-gesteuerte DHL-Packstation in Heist eingeweiht

Neuheit für das Dorf ganz in der Nähe des neuen Amtshauses: Ab sofort können rund um die Uhr Pakete empfangen und versendet werden.

Heist | In kleinen Gemeinden ist es immer ein Balanceakt, die so wichtigen dörflichen Strukturen zu erhalten und sich gleichzeitig zum Wohle der Bürger fortschrittlich weiter zu entwickeln. Ein gutes Beispiel dafür ist die schicke neue Packstation der Deutschen Bundespost DHL in Heist, die mit einer App zu bedienen ist. Sie ist an der Außenwand des Hauses an ...

