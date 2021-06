Betriebsstart 2021 geplant : Neuer Recyclinghof der GAB in Wedel: Politik gibt Einvernehmen

Der neue Standort im Süden des Kreises soll die Wertstoffannahme in Tornesch entlasten. Es steht aber noch eine Genehmigung vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume aus.

Wedel | Nach monatelangem Stillstand kommt Bewegung in das Thema Ansiedelung eines Recyclinghofs durch die Kreis Pinneberger Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) in Wedel: Mit seinem Einvernehmen hat der Wedeler Planungsausschuss am Dienstagabend (1. Juni) die Voraussetzung geschaffen für die ausstehende Genehmigung des Betriebs durch ...

