Vom Auto aufs Rad : Neuer Mobilitätsmanager Veit Badde ist Wedels Stadtradel-Star

108.416 Rad-Kilometer, die rund 15 Tonnen CO2 einsparen: Im vergangenen Jahr erzielten die Wedeler beim Stadtradeln ein Rekordergebnis. Werden sie es wieder schaffen? Die Aktion geht vom 30. Mai bis 19. Juni.

Wedel | Wer sich aufs Fahrrad schwingt, hilft nicht nur dem Klima, sondern auch der eigenen Gesundheit. Zum 9. Mal macht Wedel in diesem Jahr bereits beim Stadtradeln mit, bei dem es darum geht, gemeinsam so viel CO2 einzusparen wie möglich. Für Einzelfahrer gibt's eine offene Gruppe Los geht es am Montag, 30. Mai. Drei Wochen lang sollen dann Teilnehme...

