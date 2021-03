„Albe-Alliance-Trainingspark“ : Hetlinger MTV weiht neuen Kunstrasen für Fußballer und Floorballer ein

Im Sommer 2015 begannen die Planungen, nun kann auf dem 340.000 Euro Gelände trainiert werden.

Hetlingen | Neugierig erkundete Musa Bayram am Sonntag, 28. März, den neuen Kunstrasen-Trainingsplatz des Hetlinger MTV. Fast so groß wie die Augen seines einjährigen Sohnes waren die von Burak Bayram selbst und die der Hetlinger Bezirksliga-Kicker, die er trainiert, als sie am 8. März nach einer entsprechenden Lockerung der Corona-Beschränkungen erstmals auf dem...

