Neues Konzept in Wedel : Coworking Space für Handwerker eröffnet im alten Schneider-Gebäude

Im alten Schneider-Gebäude am Strandbaddamm können sich Handwerksbetriebe ab sofort Büros und Lagerflächen mieten. Ein Konzept, von dem am Ende alle profitieren sollen.

Wedel | Coworking für Bürojobs ist vielen ein Begriff. Coworking für Handwerker dürfte für die meisten aber neu sein. Genau das bieten Hilke und Thomas Zedler künftig in Wedel an. Je nach Bedarf können Handwerker flexibel Arbeitsplätze und Lagerflächen im alten Schneider-Gebäude am Strandbaddamm mieten. 3.500 Quadratmeter bietet Coworking Elbvororte dafür ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.