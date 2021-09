Gemeinschaftsschule Moorrege : Ansprechpartner für Schüler: Sozialarbeiter berichten von neuem Job

Seit einem Monat ist das neue Team der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Moorrege im Einsatz. „Wir hatten schon alles an sozialpädagogischer Arbeit“, berichtet Anika Mittel.

Moorrege | „Die Gemsmo ist zwar eine Dorfschule, aber wir hatten hier schon selbstverletzendes Verhalten, suizidales Verhalten, häusliche Gewalt und eine Inobhutnahme“, berichtete Anika Mittel am Mittwochabend (1. September) in der Sitzung des Schulverbands. Vor einem Monat haben sie und Sven Rehr die Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Moorrege (Gemsmo...

