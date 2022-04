Geselligkeit : Neue Boule-Gruppe, Klönschnack und Spielen – DRK Holm startet durch

Kontakte und Gemeinschaft haben unter Corona gelitten. Jetzt ist wieder ein breites Angebot für Holms Senioren verfügbar.

Holm | Conny Frohnert, Vorsitzende des DRK Holm, freut sich: Die Aktivitäten der Rotkreuzler für Senioren finden wieder regelmäßig statt – und ein neues Angebot konnte ins Programm aufgenommen werden. Wer in Holm und Umgebung Geselligkeit, Unterhaltung oder auch ein wenig Bewegung in Gemeinschaft und an frischer Luft sucht, sollte sich folgende regelmäßigen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.