Albert-Schweitzer-Schule Wedel : Gebundener Ganztag abgesagt: Nachmittags fällt der Unterricht aus

Weil das Land die zugesagten Lehrerstunden nicht besetzen kann, endet für 160 der rund 400 Grundschüler der Unterricht um 13.15 Uhr. Für 240 Schüler konnte die Stadt für den Nachmittag eine Notbetreuung organisieren.

Wedel | 40 Prozent der Schüler an der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) werden seit Beginn des neuen Schuljahres nachmittags gar nicht mehr unterrichtet. Für sie endet die Schule bereits um 13.15 Uhr. 60 Prozent der Mädchen und Jungen kommen am Nachmittag wenigstens in einer Notbetreuung unter. Über der Grundschule an der Pulverstraße ist die Katastrophe hereing...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.