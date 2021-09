Bundestagswahl 2021 : CDU Wedel: Kein Kurswechsel vor Ort, aber mehr junge Menschen erforderlich

Auf Bundesebene ist Demut und eine Neuausrichtung angesagt, urteilt Vivien Claussen, Vorsitzende der Wedeler Christdemokraten. Der lokalen Fraktionsarbeit sei das schlechte Abschneiden in der Stadt nicht anzulasten.

Wedel | 19,01 Prozent: Die Christdemokraten mussten in Wedel mit 11,08 Prozentpunkten weniger als 2017 den herbsten Stimmenverlust bei der Bundestagswahl verkraften. Auch an das Kreisergebnis von 22,04 Prozent für die CDU reichen die Wedeler Zahlen nicht heran: Lokaler Platz drei hinter SPD und den Grünen. Anders als vor vier Jahren, als die CDU in Wedel nach...

