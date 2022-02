Einzelhandel in Wedel : Nach Wegfall der 2G-Regel: „Die Kunden sind deutlich entspannter“

Die Kontrolle der 2G-Regel hatte in Wedel bei Kunden und bei den Geschäftsinhabern für viel Unmut gesorgt. Nach der Lockerung steigen jetzt Stimmung und Kauflust in der Rolandstadt merklich an.

Wedel | Dass man seinen Impf- oder Genesenen-Nachweis nicht mehr vorzeigen muss, wenn man ein Geschäft betritt, hat die Stimmung in der Wedeler Bahnhofstraße deutlich angehoben. Mit dem Wegfall der 2G-Regel ist in der Rolandstadt so etwas wie eine neue Lust am Shoppen entstanden. Deutlich mehr Menschen zog es in den vergangenen Tagen in die Einkaufsmeile, fla...

