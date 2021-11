Nach Feuer im Wedel Tower : 37-jähriger Bewohner bricht in seine zerstörte Wohnung ein

Die Wohnung war von der Kriminalpolizei nach dem verheerenden Brand beschlagnahmt worden. Für sechs Anwohner musste das Sozialamt inzwischen neue Unterbringungsmöglichkeiten organisieren.

Wedel | In der Nacht zu Donnerstag (11. November) brannte in Wedel das 13-stöckige Hochhaus hinter der Fachhochschule (FH) an der Feldstraße. Die Wohnungen im ersten Stockwerk, dort wo das Feuer ausbrach, wurden dabei von den Flammen und dem Rauch vollständig zerstört. Für sechs Anwohner musste das Wedeler Sozialamt inzwischen neue Unterbringungsmöglichkeiten...

