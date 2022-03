Ungewöhnliche Fahrradtour : Mit dem Nabu per Rad zu den Schäden der Forstwirtschaft im Klövensteen

Teilnehmern der Radtour am Sonntag wird gezeigt, welche Auswirkungen Kahlschläge auf das Waldklima haben, wie schwere Forstfahrzeuge den Waldboden schädigen und wie die Artenvielfalt leidet.

Wedel | Zum Tag des Waldes am Sonntag (20. März) nimmt der Naturschutzbund (Nabu) die Forstwirtschaft in den Fokus. „Mit Blick auf den Klimawandel kann die bisherige Bewirtschaftungspraxis in Hamburgs Wäldern nicht mehr weitergehen“, stellt Ilka Bodmann, Pressesprecherin des Nabu Hamburg, klar. „Es bedarf einer Abkehr von konventionellen Bewirtschaftungsmetho...

