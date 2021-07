Geschichte des Herdfeuers : Museum in Haselau: Sonderschau zeigt Entwicklung der Kochstelle

Am Sonntag, 1. August, öffnet das Museum in Haselau. Die Sonderschau „Die Macht des Feuers“ zeigt die Entwicklung der Kochstelle im Haus von der offenen Feuerstelle bis zum Herd in der modernen Küche.

Haselau | Wer die digitalen Rundgänge satt hat und Ausstellungsgegenstände endlich einmal wieder live und haptisch vor Ort auf sich wirken lassen will, hat dazu am Sonntag, 1. August, Gelegenheit. Dann öffnet wieder die Historische Sammlung in Haselau ihre Türen. „Die Macht des Feuers“ Unter der Überschrift „Die Macht des Feuers“ wird dort in einer Sonder...

