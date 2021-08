Unfallflucht in Wedel : Polizei sucht Halter von geschädigtem Pkw in der Mühlenstraße

Am Freitag (6. August) hat ein junger Autofahrer auf Höhe Mühlenteich im Vorbeifahren einen geparkten roten Dacia gestreift. Die Polizei sucht den Fahrzeughalter und Zeugen des Geschehens.

von Inge Jacobshagen

10. August 2021, 16:25 Uhr

Wedel | Verkehrsunfall in der Mühlenstraße in Wedel: Die Polizei sucht Zeugen. Am vergangenen Freitag (6. August) fuhr ein 18-jähriger Hamburger gegen 16.30 Uhr mit seinem weißen Renault Zoe die Mühlenstraße in Wedel Richtung Holm herauf, als es auf Höhe Mühlenteich zu einer Unachtsamkeit kam.

Nach Angaben der Polizei touchierte der junge Mann im Vorbeifahren einen roten Dacia, der dort auf dem Parkstreifen abgestellt war, und fuhr weiter. Zeugen sahen den Unfall und verständigten die Polizei.

Der Geschädigte war nicht mehr vor Ort anzutreffen

Die konnte den Unfallverursacher ermitteln, bisher aber nichts über den Dacia-Fahrer in Erfahrung bringen, der bei der polizeilichen Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort anzutreffen war.

Die Polizei fordert den Eigentümer des roten Dacia auf, sich umgehend auf der Wache in Wedel oder unter Telefon (04103) 50180 zu melden. Zudem bittet sie Personen, die etwas beobachtet haben, ihre sachdienlichen Hinweise zum Unfallhergang zu schildern.