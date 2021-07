Verkehrsunfall in Haseldorf : Motorradfahrer bei Zusammenprall mit geparktem Auto schwer verletzt

Nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug ist der 74-jähriger Motorradfahrer aus Hamburg mit schweren Verletzungen in ein Pinneberger Krankenhaus gebracht worden.

Haseldorf | Ein 74-jähriger Hamburger ist in Haseldorf am Sonnabend (3. Juli) mit seinem Motorrad schwer verunglückt. Der Yamaha-Fahrer befuhr die Deichreihe in Haseldorf aus Richtung Scholenfleth kommend in Richtung Hauptstraße. Dort prallte er plötzlich auf ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto, wie Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann mitteilte. Dabei...

