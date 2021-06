In Höhe Wedel : Motorboot-Besatzung entdeckt Toten in der Elbe

Möglicherweise handelt es sich bei dem Leichnam um einen vermissten 15-jährigen Schwimmer. Eine Obduktion soll die Identität klären.

Hamburg/Wedel | In der Elbe ist am Montagabend eine leblose Person entdeckt worden. Gegen 19.30 Uhr meldete die Besatzung eines Motorbootes den leblosen Körper in Höhe des Kraftwerks in Wedel der Wasserschutzpolizei. Mit mehreren Booten der Feuerwehr und Polizei rückten die Retter an, um den Toten aus dem Wasser zu bergen. Am Anleger Wittenberge wird der Leichn...

