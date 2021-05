Leichenfund in Holm : „Aktenzeichen XY“: Polizei bittet 38 Jahre nach Mord an Herbert Kahrs um Hinweise

Ende 1983 war im Kreis Pinneberg die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Mordfall ist bis heute ungeklärt.

Holm/Stade | Eines der größten Mysterien der deutschen Kriminalgeschichte – so kündigt das ZDF einen Mordfall an, für den nach 38 Jahren nun wieder Zeugenhinweise gesucht werden. Im Mittelpunkt steht ein „Cold Case“ – also ein ungelöster Fall –, der sowohl im Landkreis Stade (Niedersachen) als auch im Kreis Pinneberg spielt. Dieser wird während der Sendung „Aktenz...

