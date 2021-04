Krankheit, Scheidung, Kündigung : Mitarbeiterinnen der Wedeler Schuldnerberatung im Corona-Alltag

Hilfesuchende können seit geraumer Zeit nur per Telefon oder E-Mail unterstützt werden. Die Nachfrage ist konstant hoch.

Wedel | Ein Jahr ist es her, dass die Awo Schuldnerberatung umgezogen ist. Die neuen Räume befinden sich in der Bahnhofstraße 9 in Wedel. Zentraler gelegen, größere Räume: Die Freude der Mitarbeiterinnen um Leiterin Dana Bogner war groß. Aufgrund der Pandemie konnten sie Hilfesuchende aber seither kaum bis gar nicht vor Ort beraten. Einfach mal kurz vorbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.