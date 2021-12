Bauträger meldet Insolvenz an : Hotel am Hafen: Wird die Perle der maritimen Meile in Wedel zur Bauruine?

Stillstand auf der Baustelle am Hafen. Der Bauträger des Hotelbaus, die Premiumverbund Bau GmbH (PVB), hat Insolvenz angemeldet. Wegen internationaler Wirtschaftsverflechtungen könnte die Abwicklung Jahre dauern.

Wedel | Wer in den letzten Wochen, nein Monaten, am Hafen den Baufortschritt des dortigen Hotelbaus beobachtet hat, dem ist sicher aufgefallen, dass die Baustelle sehr aufgeräumt wirkt und der Baulärm sich absolut auf dem Nullpegel bewegt. Der Grund dafür ist so einfach wie besorgniserregend für Wedel, denn der Bauträger des Hotelbaus, die Premiumverbund Bau ...

