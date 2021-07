Konzert : „Joyful Variations“: Mandolinist spielt in Wedeler Immanuelkirche

Am Sonnabend, 31. Juli, spielt der Hamburger Mandolinist Florian Klaus Rumpf in der Kirche an der Küsterstraße sein Programm „Joyful Variations“. Dem Musiker geht es darum, die ganze Bandbreite des Instruments zu zeigen.

Wedel | Mit ihrer Reihe „7x31“ hat die Immanuelkirche in Wedel das Versprechen abgegeben, an jedem 31. eines Monats zum Konzert einzuladen. Und seitdem die gelockerten Corona-Maßnahmen es erneut zulassen, löst die Kirchengemeinde ihr Versprechen auch wieder ein. Von der Musik des amerikanischen Jazz-Cellisten Mark Summer bis zu den mitreißenden Kompositione...

