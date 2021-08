Nach Corona-Zwangspause : MS-Kontaktgruppe Wedel kann Treffen wieder aktivieren

Mehr als ein Jahr lang waren Zusammenkünfte bei der Awo nicht möglich. Am 7. August geht's wieder los. Auch neue Betroffene und Angehörige sind willkommen.

Wedel | „Wir freuen uns, dass wir uns endlich wieder sehen und austauschen können“: Martina Bewersdorff ist merklich erleichtert: Die Leiterin der MS-Kontaktgruppe Wedel kann einen ersten Termin für ein Treffen in 2021 vermelden – nach mehr als einem Jahr Corona-Zwangspause. Am Sonnabend, 7. August, kommt die offene Gruppe zu vormals gewohnter Zeit am alten O...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.