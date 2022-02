Rechtsverstöße in Rissen? : Linke wollen Pony-Waldschänke die Betriebsgenehmigung entziehen

Es seien ohne rechtliche Grundlage Bau- und Nutzungsänderungen erfolgt und WG-Zimmer über Internetportale angeboten worden, prangert die Fraktion in einem Antrag an die Bezirksversammlung an.

Hamburg-Rissen | Die ergänzte Tagesordnung für die Sitzung der Bezirksversammlung Altona am Donnerstag, 24. Februar, hielt eine dicke Überraschung parat. In den Dienstag (22. Februar) versendeten Unterlagen taucht ein neuer Punkt auf, der für Zündstoff sorgen dürfte: „Sofortige Aufhebung der Betriebsgenehmigung der Pony-Waldschänke.“ Das fordert die Fraktion der Linke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.