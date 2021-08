Endlich wieder Kultur : Lesereise macht mit drei Veranstaltungen Station in Wedel

Mit Roman- und Kinderbuchautorin Yvonne Hergane, Hörspiel- und Krimiautor Marc Freund und Literatur-Star Feridun Zaimoglu haben Stadtbücherei, Volkshochschule und Stadtmuseum drei spannende Künstler im Programm.

Wedel | Mit geballter Kraft und gemeinsamem Engagement ist es Stadtbücherei, Volkshochschule und Stadtmuseum gelungen, dass die Lesereise Schleswig-Holstein gleich drei Mal Station in Wedel macht. Am Freitag (20. August) wird die Autorin Yvonne Hergane im Stadtmuseum zu Gast sein. Drei Wochen später, am Freitag (10. September) gibt Hörspiel- und Krimiautor...

