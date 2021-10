Wedeler Kunstmeile : Leinwand-Akrobaten bringen Farbe in die Bahnhofstraße

Vergangenes Jahr musste die Ausstellung in Wedels Einkaufsmeile ausfallen, doch jetzt sind die Künstler wieder da: Bis zum 28. Oktober stehen ihre Kunstwerke in den Schaufenstern.

Wedel | In den kommenden zwei Wochen wird es in der Bahnhofstraße in Wedel wieder etwas bunter und spannender, denn die Leinwand-Akrobaten sind unterwegs. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause erobert die Kunst wieder die Schaufenster der Einkaufsmeile. Wer etwas Farbe in seinen Alltag bringen will, kann von sofort an bis zum 28. Oktober in aller Ruhe K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.