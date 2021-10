So werden Holmer ihr Laub los : Der Schredder ist in diesem Jahr Mitte November im Einsatz

Gartenschnitt kann in Holm am 12. und 13. November auf dem Lagerplatz Am Sportzentrum angeliefert werden. Laub wird dort zwei Wochen später am 26. und 27. November angenommen.

Holm | Wie im vergangenen Jahr wird der Schredder in Holm auch in diesem Jahr wieder auf dem Lagerplatz-Parkplatz Am Sportzentrum aufgebaut. Dort wird am Freitag und Sonnabend (12. und 13. November) jeweils von 8 bis 16 Uhr Schreddergut angenommen. Auch interessant: Erntedankumzug fast wieder wie in alten Zeiten „Während dieser Zeit können Sie schredde...

