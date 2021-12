Kurioser Unfall : Auto rollt davon und versinkt in Wedeler U-Bootsteich – Totalschaden

Mit schwerem Gerät barg die Feuerwehr das Auto aus dem Teich.

Wedel | Ungewöhnlicher Unfall am Montagnachmittag (6. Dezember) an der Schulauer Straße in Wedel: Ein Opel war gegen 15 Uhr im U-Bootsteich neben der Straße gelandet und versunken. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug nicht gegen ein Wegrollen gesichert worden und machte sich so selbstständig. Der Wagen rollte daraufhin erst von einem Grundstück...

