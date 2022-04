Kultur in Haselau : Kunst, Lesungen und offener Garten – Galerie Cavissamba startet durch

Los geht es am Freitag, 22. April, mit einer Gemeinschaftsausstellung von vier ganz unterschiedlichen Künstlern. Zum Abschalten und Entspannen lädt Galeristin Leni Rieke zudem einmal im Monat in ihren Garten ein.

Haselau | Nach langer Pandemie-Pause plant die Galerie Cavissamba in Haselau in diesem Jahr groß durchzustarten. Galeristin Leni Rieke hat sich nicht nur sechs Kunstausstellungen auf den Kalender gesetzt. Sie will in Zukunft auch verstärkt Lesungen am Abend anbieten. Die sollen nicht nur in spannende Literatur einführen oder neuen, amüsanten Lesestoff auftische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.