Kultursommer in Wedel : Erster Auftritt auf der Batavia: Kerim Pamuk mit neuem Programm

In „Erleuchtet und Verstrahlt“ nimmt der Kabarettist und Autor den Optimierungswahn der Deutschen aufs Korn.

Wedel | Der Lockdown hat die Batavia in Wedel ganz schön in Schieflage gebracht. Um so mehr freut sich Käpt'n Hannes Grabau, mit sinkenden Inzidenzzahlen nicht nur draußen vor dem Theaterschiff am Brooksdamm wieder Gastronomie anbieten zu können, sondern ganz besonders auch darüber, mit dem Veranstaltungsprogramm endlich wieder durchstarten zu dürfen. Als ers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.