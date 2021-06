Küchenbrand : Ein Verletzter bei Fettexplosion in Wedel

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte versucht, die Flammen mit einem nicht geeigneten Feuerlöscher zu bekämpfen. Er trug Brandverletzungen an den Armen davon.

Wedel | Bei einem Küchenbrand in einer Mehrfamilienhaus-Wohnung an der Rudolf-Höckner-Straße ist am Donnerstag (10. Juni) gegen 12.10 Uhr ein Mann verletzt worden. Nach Feuerwehrangaben hatte er nach einem Handfeuerlöscher gegriffen, als Fett auf dem Herd in Brand geraten war – eine fatale Entscheidung. Durch den Löschversuch mit dem nicht geeigneten Gerät wa...

