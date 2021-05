Wedel : Kronenbefall: Stadt muss Kastanie im Gertrud-Seele-Weg fällen

Der Baum war krank. Die Weißfäule hatte das Holz der Äste zerfasert und damit einen Verlust an Stabilität verursacht.

Wedel | Der Stamm war noch recht schmal, doch die Kastanie am Gertrud-Seele-Weg in Höhe der Hausnummer 3 gleich vorn in der Stichstraße hinterm Reepschlägerhaus war krank. So krank, dass sie aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden musste. Das teilte die Stadt jetzt mit. Das Holz wird weiß und zerfasert Die Krone des Baums hatte nicht mehr ausgeschl...

