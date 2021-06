Neue Krimi-Reihe : Autor H. Dieter Neumann liest in der Stadtbücherei Wedel

„Haie unter dem Eis“ ist der Titel des ersten Falls der TV-Journalistin Kira Lund, den der mit dem „NordMord Award 2018“ prämierte Autor am 8. Juli im Programm „Neustart Literatur“ des Deutschen Literaturfonds vorstellt.

Wedel | Der Mord an einer Taucherin beschäftigt die junge TV-Journalistin Kira Lund im ersten Band der Küstenkrimis, den H. Dieter Neumann am Donnerstag, 8. Juli, in der Stadtbücherei Wedel vorstellt. Ab 19.30 Uhr liest der Autor – der hat mit seiner Geschichte „Dunkles Wasser“ beim renommierten „NordMord Award 2018“ den ersten Platz (Jurypreis) gewonnen – im...

