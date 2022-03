Privatinitiative : Lesestoff für lau: Holms neuer Bücherschrank kommt gut an

Vor ihrem Haus haben Renate und Dieter Herrmann ein grünes Häuschen aufgestellt. Das ist voller Bücher. Jeder kann sich dort bedienen oder auch selbst ausgelesene Bücher einstellen.

Holm | Das kleine grüne Häuschen mit weißer Einfassung von Dach und spitzwinkligen Fenstern ist ein echter Blickfang vorm Grundstück der Familie Herrmann in Holm. „Bücherschrank“ steht in bunter Schreibschrift über den offenen Türen. Daneben dekorativ ein altes Fahrrad, in dessen Korb weiße und gelbe Frühlingsblumen blühen. Sonnabend war Richtfest, Sonnta...

