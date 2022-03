Am Sonntag : „Konzert zur Passionszeit“ in der Haseldorfer St. Gabriel Kirche

Kantor Jörg Dehmel und Violinistin Galina Roreck wollen dem Publikum durch ihr Konzertprogramm musikalischen Trost spenden.

Haseldorf | Für kommenden Sonntag, 27. März, lädt der Verein Haseldorfer Kirchenmusik wieder zum Konzert in die St. Gabriel Kirche ein. Aufführende sind diesmal Kantor Jörg Dehmel am Cembalo und die Geigerin Galina Roreck, die ihre Barockvioline zur musikalischen Vorführung mitbringen wird. In kleiner Instrumentalbesetzung also stehen Werke von Scheidemann, Schop...

