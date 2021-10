Wedel : Bei Verkehrskontrolle: Mann gefasst, der sich illegal in Deutschland aufhält

Der 23-Jährige stand bei einer Verkehrskontrolle unter Drogen. Sein Wagen war gar nicht zugelassen.

Wedel | Die Wedeler Polizei hat einen 23 Jahre alten Mann gefasst, der sich illegal in Deutschland aufhält. Laut Polizei wurde das Auto des Mannes am Sonntagmorgen (17. Oktober) um 0.40 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Wedeler Mühlenstraße gestoppt. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keine gültige Aufent...

