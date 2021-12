Erste Aktion am 17. Dezember : Kohlestopp-Laufdemo: Wedel hat jetzt auch eine Fridays for Future-Gruppe

Initiator Jan Langeloh hat schnell Mitstreiter gefunden für seinen Kampf um Klimagerechtigkeit. Die erste Freitagsdemo nimmt das Kohlekraftwerk ins Visier.

Wedel | Für Klima-Aktivist Jan Langeloh wurden die Wege nach Pinneberg oder Hamburg einfach zu lang. Der Schüler, der in Wedel das Johann-Rist-Gymnasium besucht, engagiert sich seit Langem bei Fridays for Future in der Kreis Pinneberg-Gruppe. Auch in Wedel läuft noch nicht alles gut mit dem Klimaschutz, dachte er sich – und machte sich auf, eine eigene Ortsgr...

