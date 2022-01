Klövensteen : Bündnis legt eigenes Konzept zur Umgestaltung des Wildgeheges vor

Zehn Initiativen haben sich zu „NaturErleben Klövensteen“ zusammengeschlossen und einen Vorschlag für den Forst in Hamburg-Rissen vorgestellt.

Hamburg-Rissen | Wie geht es weiter im Forst Klövensteen? Von Seiten der Politik gibt es keine Antwort. Das Thema stand zwar am Donnerstag (27. Januar) auf der Tagesordnung der Bezirksversammlung Altona, allerdings ging es in der kleinen Anfrage von Niclas Krukenberg (Linke) nur um Transparenz zur Erstellung des Gutachtens von Monika Fiby, Zoo Design und Consulting aus Wien. Weiterlesen: Wildgehege Klövensteen: Sanierungsbedarf in Höhe von 1 Million Euro Fiby hatte in der Vorstellung des 60-seitigen Gutachtens betont, die Forderungen der Bezirksversammlung nicht erfüllt zu haben. „Punkt eins ist nicht erfüllbar. Das Wildgehege in seiner jetzigen Form zu erhalten, ist nicht möglich", sagte Fiby. Es erfülle nicht die heute gültigen rechtlichen Voraussetzungen. Das Bezirksamt Altona stellte klar: „Nein, es wird keine Nachbearbeitung eingefordert, da die Gutachterin ihren Auftrag im zur Verfügung stehenden Kostenrahmen erfüllt hat.“ Zehn Initiativen machen gemeinsam mobil Während die Politik noch in den Fraktionen über das Gutachten debattiert, haben sich zehn Initiativen zum Bündnis „NaturErleben Klövensteen“ zusammengeschlossen und ein eigenes Konzept vorgelegt. Dem Zusammenschluss gehören die Bürgerinitiativen Klövensteensollleben und Rettet die Brünschenwiesen, die Gruppen Hamburg-West und Wedel des Naturschutzbunds (Nabu), die Fachgruppe Wald im Nabu Hamburg, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Landesverband Hamburg, die Gesellschaft für ökologische Planung, der Botanische Verein zu Hamburg, der Bund gegen Missbrauch der Tiere (BMT) und die Stiftung Vier Pfoten an. Weiterlesen: Kritik am Gutachten für das Wildgehege im Forst Klövensteen Der Vorschlag des Bündnisses basiert laut Thure Timmermann, Bürgerinitiative Klövensteensollleben, und Barbara Meyer-Ohlendorf vom Nabu Hamburg-West, die die Pressemitteilung versendet haben, auf drei Säulen: Naturerleben & Naturerfahrung, heimische Wildtiere in natürlicher Umgebung und naturpädagogische Angebote. Naturerleben & Naturerfahrung Die Möglichkeiten der Naturbeobachtung sollen ausgebaut werden. Hierzu sollen gezielt Maßnahmen umgesetzt werden, die die Biodiversität in und um das Gehege verbessern und es ermöglichen, freilebende Tiere, wie Vögel, Kleinsäuger, Insekten und Amphibien besser zu beobachten. Stationäre Ferngläser, Gucklinsen und überdimensionierte Hörrohre sollen Besucher einladen, Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Kleine und größere „Insektenforscher“, „Naturdetektive“ und „Vogelbeobachter“ sollen sich interessante Forschungskoffer ausleihen können. Zusätzlich soll eine Ausstellung zu den Tieren und Pflanzen des Klövensteens in den Räumlichkeiten der Waldschule geschaffen werden, um das Informationsangebot zu erweitern. Wir haben so tolle Möglichkeiten die Natur in Ihrer Vielfalt zu beobachten. Dazu brauchen wir keine spektakulären Zoo-Gehege. Der bestehende Spielplatz am Sandmoorweg soll von der Straße hinter das Gebäude der Waldschule verlegt und zu einem Naturerlebnis-Spielraum aufgewertet werden. Zusätzlich sollen bessere Aufenthaltsmöglichkeiten mit Tischen und Bänken zum Picknicken geschaffen werden. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, sich in der Natur zu bewegen und die Natur mit allen Sinnen zu erleben. Ein Ausflug in den Klövensteen soll Lust auf noch mehr Natur machen. Heimischer Wildtiere in natürlicher Umgebung Die Tierhaltung soll sich auf die wesentlichen Tierarten konzentrieren, die in ihrer natürlichen Umgebung in den großen Freigehegen beobachtet werden können. Die Beobachtungsmöglichkeiten für Rotwild, Damwild sollen dabei weiter verbessert werden, die Haltung von Tieren in Käfigen wird eingeschränkt. Naturpädagogisches Angebot Im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sei das Wildgehege und der Naturraum Klövensteen besonders geeignet, „forschendes, aktionsorientiertes und transformatives Lernen“ zu ermöglichen. Möglichkeiten zur vertieften Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ökosystemen (Wald, Moor, Wiese, Kleingewässer) sollen weiterentwickelt werden. Die bereits bestehenden Kooperationen mit dem Zentrum für Schulbiologie und Umwelterziehung (ZSU), den Naturschutzverbänden und dem Regionalpark Wedeler Au sollen zur Vermeidung von kostspieligen Doppelstrukturen ausgebaut werden. Zusätzlich sollen Lernstationen installiert werden, an denen Naturwissen auch ohne gezielte Führungen vermittelt werden kann. Weiterlesen: Wie aus dem Klövensteen ein gigantischer Naturwildpark werden soll Darüber hinaus sieht der Vorschlag weitere Verbesserungen, wie den Bau eines barrierefreien WCs, verbesserte Fahrradabstellmöglichkeiten sowie eine Ausschilderung von der S-Bahn Rissen beziehungsweise der Haltestelle der Buslinie 388 mit einer attraktiven Wegeführung durch Waldareale und entlang der Wedeler Au als die dringlichsten Maßnahmen vor. Wir wünschen uns ein Wildgehege, das in ökologischer, finanzieller und sozialer Hinsicht nachhaltig ausgerichtet ist. „Wir wünschen uns ein Wildgehege, das in ökologischer, finanzieller und sozialer Hinsicht nachhaltig ausgerichtet ist. Das Wildgehege Klövensteen liegt landschaftlich vorteilhaft, hier lassen sich die Lebensräume Wald, Feldhecken, Wiesen, Kleingewässer und Moor mit all ihren Pflanzen und Tieren intensiv entdecken und beobachten“, erläutert Timmermann. Meyer-Ohlendorf ergänzt: „'Man liebt nur, was man kennt, und man schützt nur, was man liebt.' Diese Worte des bekannten Verhaltensforschers Konrad Lorenz treffen auch auf den Klövensteen zu. Wir haben so tolle Möglichkeiten die Natur in Ihrer Vielfalt zu beobachten. Dazu brauchen wir keine spektakulären Zoo-Gehege. Es sind die kleinen, alltäglichen Beobachtungen von freilebenden Vögeln, Kleinsäugern, Amphibien, aber auch die faszinierende Welt der Insekten, die es zu entdecken gilt.“ Dieses Kleinod ist für alle Hamburger da und muss erhalten werden. „Das Wildgehege ist seit 1972 eine Institution im Hamburger Westen. Dieses Kleinod ist für alle Hamburger da und muss erhalten werden“, betont Jörn Steppke von der Bürgerinitiative Rettet die Brünschenwiesen. Allerdings müsse der Klövensteen an die heutige Zeit angepasst werden. „Mit den Möglichkeiten des Konzeptes NaturErleben kann das Wildgehege erhalten bleiben. Nun müssen diese Vorschläge von der Politik aufgegriffen werden, um die langjährigen Diskussionen zu beenden und das Wildgehege dauerhaft zu sichern und fortzuentwickeln.“ Politik berät voraussichtlich im März Die Politik wird voraussichtlich im März über die Zukunft des Wildgeheges diskutieren. ...

