Tragisches Unglück in Wedel : Kleinkind stürzt aus Fenster und vier Meter in die Tiefe

Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen nach dem Sturz in eine Hamburger Klinik. Das Unglück hatte sich am Nachmittag in Wedel ereignet.

Wedel | Beim Sturz aus einem Fenster ist am Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.