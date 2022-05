Kinderbetreuung : Heistmer Kitas haben noch Plätze frei

Der Kindertagesstättenbedarfsplan für die Gemeinde Heist zeigt, dass noch zahlreiche Plätze unbesetzt sind.

Heist | 12.700 Plätze für Kinder in Krippen-, Elementar- und Hortgruppen gibt es im Kreis Pinneberg. Zusätzlich werden 560 Kinder in Hamburger Einrichtungen sowie rund 1.400 Kinder in der Kindertagespflege betreut. Dennoch reichen die Plätze oftmals nicht aus. Anders sieht es laut Kindertagesstättenbedarfsplan in der Gemeinde Heist aus. Weiterlesen: Bis z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.