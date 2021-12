Vierter Adventssonntag : Konzert in Haselau: Draußen zum Mitsingen – in der Kirche instrumental

Der Bläserkreis der Wedeler Christuskirche ist Sonntag, 19. Dezember, zu Besuch in der Hl. Dreikönigkirche. Für die Christvesper an Heiligabend sind noch einige Plätze frei. Zudem gibt es persönliche Weihnachtssegen.

Haselau | Immer mehr Weihnachtskonzerte müssen auch in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden. Doch die Menschen sehnen sich nach feierlicher Musik und Weihnachtsstimmung. In Haselau sollen all diese Wünsche am vierten Advent erst draußen vor der Hl. Dreikönigskirche und dann im warm erleuchteten Innenraum des historischen Gotteshauses erfüllt werden. Blä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.