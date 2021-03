Bei Inzidenzwert unter 150 : Kirchengemeinde Wedel hält an Oster-Präsenzgottesdiensten fest

Karfreitag und Ostersonntag soll es Gottesdienste vor Ort geben. Die Christuskirche bietet ihre hingegen nur digital an.

Wedel | Die einen verzichten, die anderen wollen noch daran festhalten: Die Evangelische Christuskirche Schulau und die Evangelische Kirchengemeinde Wedel planen unterschiedlich für ihre Gottesdienste an den Ostertagen. Letztere will am Karfreitag (2. April) und Ostersonntag (4. April) Gottesdienste vor Ort abhalten. Allerdings nur, wenn die am jeweiligen ...

