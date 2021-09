Platz der Kinderrechte : Das reiche Wedel kämpft mit Kinderarmut

Der Platz der Kinderrechte am Elbufer soll an die Rechte von Kindern erinnern und zum Nachdenken anregen.

Wedel | Recht auf Bildung, Gesundheit und Schutz vor Krieg sind einige Kinderechte, die die Vereinten Nationen (UN) in ihrer Konvention 1998 festgelegt haben. Seit Sonntag (19. September) erinnert der neu eingeweihte Platz der Kinderrechte am Wedeler Elbufer – am Eingang des großen Kinderspielplatzes – genau an diese Rechte. Ich musste wenig Überzeugungsarb...

