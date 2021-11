Kinderhospiz Sternenbrücke : Rewe-Kunden spenden 37.300 Euro durch Pfand-Bons

Rund 80 Rewe-Märkte haben sich an der Pfand-Spendenaktion für das Kinderhospiz Sternenbrücke beteiligt. Insgesamt kamen 37.300 Euro zusammen.

Hamburg-Rissen | 25 Cent hier. 2 Euro dort. Die Beträge auf den Pfand-Bons, die die Kunden in rund 80 Rewe-Märkten spendeten waren klein, am Ende kam aber eine große Summe heraus. Zwischen April und September wurde Pfand im Wert von 37.300 Euro gespendet. Den Spendencheck überreichte Jens Timm, Gebietsmanager Vertrieb bei Rewe, am Dienstag (2. November) an Peer Gent, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.