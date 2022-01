Neuauflage 2022 : Kaufleute-Kalender: Mit alten Fahrzeugen aus Wedel durch das neue Jahr

Bei zahlreichen Mitgliedsbetrieben der Gemeinschaft sind noch Gratis-Exemplare erhältlich. Thema ist dieses Mal eine kleine Zeitgeschichte der Mobilität in der Rolandstadt.

Wedel | Fahrzeuge von anno dazumal aus Wedel laden ein zu einer Zeitreise in die Geschichte der Mobilität im neuen Kalender 2022 der Gemeinschaft Wedeler Kaufleute. Für die aktuelle Ausgabe hat Stadtarchivarin Anke Rannegger tief in Ihren Schätzen gegraben. Unter dem Motto „Historische Verkehrsmittel in Wedel“ finden sich Bilder der ersten Automobile in We...

